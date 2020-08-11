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Алексей Морозов рассказал, как будут выступать иностранные клубы КХЛ в условиях ограничений

15:45
Алексей Морозов. Фото КХЛ.
Алексей Морозов. Фото КХЛ.
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о влиянии ограничений из-за пандемии коронавируса на календарь иностранных клубов лиги. Из-за пандемии ранее не был доигран предыдущий сезон.

«Мы знаем, что команда из Китая, «Куньлунь», переезжает в Мытищи и будет базироваться здесь, -сказал Морозов в интервью каналу «Россия 24». — Следим за ситуацией, которая сейчас происходит в мире и в других наших регионах. Календарь составлен так, что Казахстан, Финляндия и Белоруссия начинают сезон на выезде, чтобы они могли подготовиться. Знаем, что в Казахстане сейчас вообще запрещено проводить какие-либо спортивные мероприятия, но команда уже вышла, тренируется, готовится. Поэтому они начнут поездки, а потом в 12-х числа вернутся домой. Надеемся, что ситуация стабилизируется, и они смогут проводить у себя домашние матчи. Только Рига начинает у себя дома. Есть понимание, как это будет логически выстроено, мы с клубом общались. Знаем, что есть ограничения, но эти ограничения все равно позволят им провести начало чемпионата у себя дома».

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