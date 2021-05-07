Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Алексей Морозов прокомментировал поражение сборной России от Канады в финале ЮЧМ-2021

07:02
Теги:

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал выступление сборной России на юниорском чемпионате мира.

«Второй турнир подряд юниорская сборная России доходит до финала чемпионата мира, и оба раза в упорнейшей борьбе терпит обидное поражение. Долгие годы мы с трудом добирались до медалей этого турнира, но сейчас виден результат общей работы. Состав команды был полностью составлен из игроков, кто в этом сезоне выступал в России и играл заметную роль в успехах своего клуба. Этот турнир показал наш ближайший резерв, уверен, что многих из этих ребят мы увидим в следующем сезоне КХЛ.

Видна работа клубной вертикали, уже в возрасте 17-18 лет есть хоккеисты, кто провел достаточно времени, играя и тренируясь в клубах КХЛ или ВХЛ. Но при этом важно, что большинство игроков выступает в МХЛ и в этих медалях сборной есть заслуга лиги, которая становится сильнее и позволяет развивать молодые таланты», — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

В финале ЮЧМ-2021 сборная России уступила Канаде (3:5).

Читайте также

Россия проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира
Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
Швецию дважды на ЮЧМ растерзали канадцы, но она взяла медали! И ответила своим разгромом — финнам после России не хватило сил
Сульшер объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» проиграл «Роме» в ответном матче

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США