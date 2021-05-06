«Авангард» продлил контракты с Гончаровым и Комаровым
18:24
«Авангард» продлил контракты с защитником Максимом Гончаровым и нападающим Никитой Комаровым, сообщается на сайте клуба.
По данным источника, новые соглашения хоккеистов рассчитаны на год.
В минувшем сезоне Гончаров участвовал в 27 матчах, отдав 1 результативный пас. В активе Комарова 35 игр и 2 очка (1+1).
По итогам прошлого розыгрыша «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.
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