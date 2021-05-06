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«Авангард» продлил контракты с Гончаровым и Комаровым

18:24
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«Авангард» продлил контракты с защитником Максимом Гончаровым и нападающим Никитой Комаровым, сообщается на сайте клуба.

По данным источника, новые соглашения хоккеистов рассчитаны на год.

В минувшем сезоне Гончаров участвовал в 27 матчах, отдав 1 результативный пас. В активе Комарова 35 игр и 2 очка (1+1).

По итогам прошлого розыгрыша «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/

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