Муратов останется в системе «Барыса»

Защитник Давид Муратов принял квалификационное предложение «Барыса», информирует сайт клуба. Двухстороннее соглашение рассчитано на два сезона (до 30 апреля 2023 года).

20-летний игрок обороны является выпускником ДЮСШ «Барыс». В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Казахстана за «Снежные Барсы». В 40 матчах Давид заработал 3 (1+2) очка и стал лидером своей команды по заблокированным броскам.

После завершения регулярного чемпионата Pro Ligasy Муратов сыграл 9 встреч в плей-офф молодежного чемпионата страны, отметился двумя результативными передачами и помог команде «Барыс-Жас» добраться до полуфинала.