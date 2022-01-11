Президент КХЛ Алексей Морозов не считает, что назначение главным тренером СКА Романа Ротенберга приведет к конфликту интересов между клубом и лигой.

— В КХЛ у него должность член Совета директоров. В этом нет конфликта интересов лиги. В Совет директоров входят многие руководители. Роман в Питере и главный тренер, и генеральный директор. Он как генеральный директор СКА может находиться в Совете директоров и участвовать в принятии решений лигой.

О назначении 40-летнего Ротенберга, который является вице-президентом СКА и первым вице-президентом ФХР, главным тренером петербургской команды было объявлено 4 января.