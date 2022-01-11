Алексей Морозов: «Переносить плей-офф некуда»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал формат проведение плей-офф-2022.

— Вспышка перед плей-офф? Мы проговаривали это с клубами и рекомендовали им вакцинироваться. Это поможет сберечь игроков. Конечно, мы понимаем, что сейчас в преддверии Олимпиады ситуация другая. Мы предупреждали, что переносить плей-офф некуда. Если возьмем базовый сценарий, который мы предлагали клубам, плей-офф получится сжатым.

Положение по ковиду находится на утверждение у Роспотребнадзора. В случае положительных тестов в командах будем допускать игроков только с вакциной и отрицательным ПЦР-тестом на игру. Тем самым мы обратили внимание руководителей клубов на Высшую лигу, чтобы там игроки были вакцинированы. Конечно, мы будем пытаться не отменять игры, за исключением вспышки, когда вся команда болеет. Тогда, наверное, придется засчитывать поражение за неявку на игру. А так команды смогут заменять хоккеистов молодыми или резервным составом.

Ранее, 11 января, КХЛ провела внеплановое совещание с руководителями клубов, где было принято решение полноценно завершить регулярный чемпионат с возможным изменением схемы плей-офф.