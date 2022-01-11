Алексей Морозов прокомментировал заявление первого вице-президента «Магнитки» Сергея Ласькова о матче «Металлурга» и «Барыса» в Нур-Султане.

Вице-президент «Металлурга» тогда критически высказался в адрес руководства КХЛ. В Казахстане было введено чрезвычайное положение, однако игра состоялась и завершилась победой «Барыса» со счетом 3:2.

— Конечно, мы читали заявление «Магнитки», — сказал Морозов. — В сложившейся ситуации мы были на связи с госорганами Казахстана и клубом. Нас заверили, что предусмотрены все меры для проведения матчей. Также мы разговаривали с представителем «Магнитки» перед игрой, когда команда была в гостинице, когда приехала на стадион. Все были готовы играть.

Все это списываю на эмоции. Понимаю, доля правды есть — хоккеисты не так себя чувствовали, матч без зрителей. Но когда команда проигрывает, у руководителей бывают эмоции. Мы часто читаем их не в прессе, а получаем сообщения в мессенджерах и по звонкам. В дальнейшем Ласьков давал положительные интервью в сторону лиги, призывал не останавливать чемпионат. Руководитель высказался, он имеет на это право, на тот момент у него было такое мнение.