Александр Угольников принял решение остаться в «Торпедо»

Защитник Александр Угольников передумал уходить из «Торпедо» и остается в команде, сообщает Шайба.kz. Игрок подписал с клубом новый контракт с учетом увеличения зарплаты.

В прошлом сезоне 31-летний хоккеист выступал за «Адмирал» из Владивостока. В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 28 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Всего в лиге воспитанник Омска провел 241 игру и записал в актив 52 (23+29) очка.