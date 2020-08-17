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Александр Угольников принял решение остаться в «Торпедо»

10:23
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Защитник Александр Угольников передумал уходить из «Торпедо» и остается в команде, сообщает Шайба.kz. Игрок подписал с клубом новый контракт с учетом увеличения зарплаты.

В прошлом сезоне 31-летний хоккеист выступал за «Адмирал» из Владивостока. В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 28 матчей и набрал 2 (1+1) очка. Всего в лиге воспитанник Омска провел 241 игру и записал в актив 52 (23+29) очка.

Дополнительная информация:

https://shaiba.kz/news/729126

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