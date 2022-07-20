Александр Радулов заявил, что Данис Зарипов должен остаться капитаном «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, кто должен быть капитаном казанской команды в предстоящем сезоне.

— Последний сезон у вас получился не самым удачным. После этого у вас двойная мотивация?

— Так получилось, у меня сезон был после травмы, в предыдущем сезоне сыграл всего лишь 11 игр. Где-то было тяжело, где-то пропало доверие тренерского штаба, время урезали. Не хочу оправдываться, где-то, может быть, я делал что-то не так, но это хоккей, жизнь, учимся.

— Какие ожидания от нового сезона КХЛ? Смотрите, как другие команды меняются?

— Пока ни на кого не смотрю. Стараюсь готовиться к сезону, осваиваться в новой команде.

— Если бы игроки выбирали капитана, за кого бы вы проголосовали?

— Думаю, за Зарипова. Он здесь давно, живая легенда, достоин этой нашивки, — приводит слова Радулова сайт «Ак Барса».