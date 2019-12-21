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Александр Крылов — о продлении контракта с Хартли: «Он еще в прошлом сезоне подтвердил свой класс».

22:15
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с главным тренером команды Бобом Хартли.

— Боб Хартли еще в прошлом сезоне подтвердил свой класс, вернув «Авангард» в число топ-клубов КХЛ, — приводит пресс-служба омского клуба слова Крылова в Twitter. — Команда уверенно провела регулярный чемпионат, ярко выглядела в плей-офф и заслуженно билась в финале за Кубок.

В нынешнем сезоне, несмотря на поток травм в первой половине, наша команда удерживает лидерство в дивизионе, стабильно набирает очки. Все это — благодаря системе, которая уже известна как «система Хартли».

Когда каждый знает свою роль и задачу, когда коллектив становится семьей и вместе, как единый кулак, идет к своей цели. Мы рады, что Боб остается с нами. Со своей стороны мы сделаем все для успеха команды, а с таким тренером, как Хартли, можно быть уверенным — команда сделает все возможное для достижения успеха. Омск, жди Боба!

Со своей стороны мы сделаем все для успеха команды, а с таким тренером, как Хартли, можно быть уверенным — команда сделает все возможное для достижения успеха. Омск, жди Боба!

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