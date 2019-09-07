Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о новой арене «Ястребов».

— Один мой товарищ, дизайнер, рассказал мне в свое время историю — ему человек заказал дизайнерскую ложку. Принес ее домой, положил на стол и понял, что все в квартире надо менять. Бытие определяет сознание. Так и здесь — Омск никогда не изменится, если не делать таких вещей. Мы хотим сделать культурный центр, не только хоккейный, — отметил Крылов.

— Осознаете, что это никогда не окупится?

— Не все меряется деньгами. (Алексей Шевченко)

Новая арена «Авангарда»: стоимость — 10 миллиардов рублей, вместимость — 12 тысяч зрителей