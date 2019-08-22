Главные факты и цифры о новом стадионе «Ястребов». А также рендеры дворца в Омске.

«СЭ» стали известны подробности, которые касаются строительства новой арены «Авангарда» в Омске.

1. «Авангард» и ПАО «Газпром нефть» учредили ООО «Арена» — дочернее общество, специально созданное под данный проект. Между последним и Омской областью будет заключено концессионное соглашение. Конечным владельцем нового дворца будет Омская область, но она передаст его в эксплуатацию ООО «Арена».

2. Общая стоимость строительства арены — 10 миллиардов рублей.

3. 5 миллиардов рублей будет выделены из бюджета Российской федерации в рамках капитального гранта, еще 5 — еще из бюджета ПАО «Газпром нефть».

4. Нынешняя «Омск-Арена» ввиду проблем с существующим основанием здания будет разобрана, а на ее месте построен новый дворец.

5. Проектируемая арена — пятиэтажное здание общей площадью в 52 тысячи квадратных метров.

6. Вместимость дворца — 12 тысяч зрителей.

7. Другие особенности проекта:

— открытая парковка на 1300 машиномест

— внешний периметр досмотра, расположенный не в здании арены, а в отдельно стоящих уличных павильонах

— многофункциональный просторный двусветный атриум для зрителей на входе во дворец

— два яруса зрительских фойе с кольцевой структурой движения, на каждом из которых будут расположены точки кейтеринга, активностей и продажи атрибутики

— отдельный ярус с кольцевым расположением VIP лож (Игорь Еронко)

А вот так будет выглядеть новая арена «Авангарда».

Новая арена «Авангарда».

Новая арена «Авангарда».

Новая арена «Авангарда».

Новая арена «Авангарда».