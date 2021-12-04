Александр Крылов — о матче в Дубае: «Игра была вялой — она не удалась»
16:39
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился впечатлениями от вынесенного матча против «Ак Барса» (1:3), который прошел в Дубае.
«Если говорить о спортивной составляющей, то игра была вялой — она не удалась. Особенно «Авангарду». Это главное разочарование. Пока не понимаем, почему так произошло. При этом мы уже успели обсудить ее с Бобом», — заявил Крылов.
Вынесенный матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» прошел в пятницу, 3 декабря.
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