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Александр Крылов — о матче в Дубае: «Игра была вялой — она не удалась»

16:39
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился впечатлениями от вынесенного матча против «Ак Барса» (1:3), который прошел в Дубае.

«Если говорить о спортивной составляющей, то игра была вялой — она не удалась. Особенно «Авангарду». Это главное разочарование. Пока не понимаем, почему так произошло. При этом мы уже успели обсудить ее с Бобом», — заявил Крылов.

Вынесенный матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» прошел в пятницу, 3 декабря.

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Иван Богун все материалы автора
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