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Дубль Галиева принес «Динамо» победу над «Салаватом», бело-голубые вышли на первое место на Западе

16:37
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«Динамо» одержало «сухую» победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Москвичи в гостях выиграли со счетом 4:0.

Дубль в составе бело-голубых сделал нападающий Станислав Галиев.

Московский клуб набрал 50 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» остался на четвертом месте на Востоке (45 очков).

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо М» (Москва) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Голы: Сергеев — 4 (Рашевский, Линдберг), 16:30 — 0:1. Белов — 2 (Ефремов, Петунин), 18:30 — 0:2. Галиев — 19 (Ведин, Шипачев), 25:46 — 0:3. Галиев — 20 (Шипачев, Миронов), 31:49 — 0:4.

Вратари: Метсола (Шарыченков, 25:46) — Бочаров.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (6+9+7) — 33 (10+16+7).

Судьи: Наумов, Франо.

4 декабря. Уфа. Уфа-Арена.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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