Сегодня, 4 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва (14.30 мск)

«Автомобилист» — «Адмирал» (15.00)

«Трактор» — «Спартак» (15.00)

«Нефтехимик» — «Барыс» (17.00)

«Северсталь» — «Амур» (17.00)

«Торпедо» — «Динамо» Рига (17.00)

«Куньлунь» — «Сибирь» (19.00)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //

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