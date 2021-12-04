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КХЛ: «Салават Юлаев» — «Динамо», «Трактор» — «Спартак» и другие матчи 4 декабря

11:30
«Салават Юлаев» на своем льду примет московское «Динамо». Фото ХК «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» на своем льду примет московское «Динамо». Фото ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 4 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва (14.30 мск)

«Автомобилист» — «Адмирал» (15.00)

«Трактор» — «Спартак» (15.00)

«Нефтехимик» — «Барыс» (17.00)

«Северсталь» — «Амур» (17.00)

«Торпедо» — «Динамо» Рига (17.00)

«Куньлунь» — «Сибирь» (19.00)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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