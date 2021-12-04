КХЛ: «Салават Юлаев» — «Динамо», «Трактор» — «Спартак» и другие матчи 4 декабря
11:30
Сегодня, 4 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей.
«Салават Юлаев» — «Динамо» Москва (14.30 мск)
«Автомобилист» — «Адмирал» (15.00)
«Трактор» — «Спартак» (15.00)
«Нефтехимик» — «Барыс» (17.00)
«Северсталь» — «Амур» (17.00)
«Торпедо» — «Динамо» Рига (17.00)
«Куньлунь» — «Сибирь» (19.00)
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