Кожевников о противостоянии СКА и ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина: «Молодость против опыта»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о полуфинале Кубка Гагарина, в котором встретятся СКА и ЦСКА.

«Я уже несколько лет говорю о перекрЕстном плей-офф. КХЛ от этого ничего не потеряет, а интрига может возродиться. Хотя бы на сезон, просто посмотреть на такой формат, не навсегда. СКА и ЦСКА, конечно, по подбору выделяются. В финале Западной конференции будет противостоять молодость против опыта. СКА предпочтительнее смотрится в плане молодых ребят, а ЦСКА в седьмом матче против «Локомотива» показал насколько это взрослая, мастеровитая команда», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В четвертьфинале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл в семи играх «Локомотив» (4-3), СКА был сильнее «Торпедо» (4-0).

Первые две игры полуфинального противостояния между армейскими клубами пройдут в Петербурге 2 и 4 апреля, после чего серия переедет в Москву.