Кожевников о противостоянии СКА и ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина: «Молодость против опыта»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о полуфинале Кубка Гагарина, в котором встретятся СКА и ЦСКА.
«Я уже несколько лет говорю о перекрЕстном плей-офф. КХЛ от этого ничего не потеряет, а интрига может возродиться. Хотя бы на сезон, просто посмотреть на такой формат, не навсегда. СКА и ЦСКА, конечно, по подбору выделяются. В финале Западной конференции будет противостоять молодость против опыта. СКА предпочтительнее смотрится в плане молодых ребят, а ЦСКА в седьмом матче против «Локомотива» показал насколько это взрослая, мастеровитая команда», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
В четвертьфинале Кубка Гагарина ЦСКА обыграл в семи играх «Локомотив» (4-3), СКА был сильнее «Торпедо» (4-0).
Первые две игры полуфинального противостояния между армейскими клубами пройдут в Петербурге 2 и 4 апреля, после чего серия переедет в Москву.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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