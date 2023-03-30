12 апреля «Лада» может вернуться в КХЛ
Как стало известно «СЭ», 12 апреля состоится заседание Совета директоров КХЛ. На нем будет утвержден состав участников на следующий сезон.
По нашей информации, «Лада» близка к тому, чтобы вернуться в КХЛ спустя 5 лет.
1 ноября 2022 года «Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ. Клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018. Команда была исключена в 2018 году по решению совета директоров.
В текущем сезоне ВХЛ «Лада» вышла в плей-офф турнира и в 1/8 финала проиграла АКМ со счетом в серии 3-4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|17:00
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Ак Барс – Авангард
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