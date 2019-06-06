Александр Кожевников: "Площадки нужно уменьшать. В этом я убежден"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с "СЭ" выразил уверенность в том, что европейские площадки необходимо уменьшать до формата "канадских". По его мнению, это позволит сделать хоккей более зрелищным.

– Многие хоккейные специалисты говорят о том, что площадки нужно уменьшать до размера, близкого к НХЛ – 26 на 60 м. Какого ваше отношение на этот счет?

– Полностью поддерживаю это мнение. Кстати, я сам давно об этом говорил, но почему-то ко мне не прислушивались. Хоккей от этого только приобретет – станет более насыщенным, более интересным, и более быстрым. Игрокам придется быстрее принимать решения, а это значит, что они будут быстрее расти. Кроме того, на маленьких площадках больше бросков по воротам, что является плюсом и для полевых игроков, и для вратарей.

– Сборная Финляндии, по сути, составленная без звезд обыграла российскую сборную звезд на недавнем чемпионате мира. Есть смысл нам что-то перенять от финнов?

– Финны сами многое взяли у нас, у нашей отечественной школы. Вспомните сколько российских специалистов в свое время работало в Финляндии: Юрзинов, Майоров, Канарейкин. В то время когда я еще играл, часто лекции читал в Финляндии Анатолий Владимирович Тарасов. Их копировать, конечно же, не нужно – у нас своя хорошая школа, но есть определенные проблемы.

Первостепенной нашей задачей я бы назвал наведение порядка в детских школах. Я всегда привожу пример созданную инфраструктуру в Санкт-Петербурге. Геннадий Николаевич Тимченко и Роман Борисович Ротенберг создали просто машину по воспитанию игроков. В структуре СКА – команда КХЛ, ВХЛ, МХЛ, мощная детская школа. Сейчас фарм-клуб СКА будет представлять Россию в международной континентальной лиге – клубном кубке Европы. (Евгений Белоусов)

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