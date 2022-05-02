Кожевников назвал гадким поступком запретить финским игрокам КХЛ выступать за сборную

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение Ассоциации хоккея Финляндии не вызывать в свою сборную игроков КХЛ.

«Не будет финнов, так будут другие. На них свет клином не сошелся. Есть и другие страны, из которых мы будем приглашать игроков. Их Федерация приняла такое решение. Конечно, это гадкий поступок с их стороны, но мы не можем повлиять на решение, да и слава богу! С ними одни проблемы все время. Да, без них будет меньше проблем. Будем перестраиваться, но ничего страшного не произойдет. Это их проблемы, а не наши», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее, 2 мая, на официальном сайте сборной Финляндии сообщили, что хоккеисты, которые выступают в российских клубах, не смогут играть за национальную команду.