Экс-тренер сборной России рассказал, как отъезд легионеров повлияет на уровень игры в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» предположил, как скажется на уровне КХЛ возможный отъезд легионеров.

«Нам надо понимать, что российский хоккей — это немножко больше, чем просто развлечение для некоторых дядей, которые считают, что они здорово разбираются в этом виде спорта, — сказал Плющев «СЭ». — Российский хоккей — это геополитическая игра для нашей страны. В свое время мы не просто удивили, а восхитили западного зрителя, когда в 1972 году представили наш хоккей на Суперсерии. Нам нужно использовать эту паузу, чтобы восстановить ресурсы, которые мы утеряли за последнее время, базируясь на различных западных ценностях. Считали, что там все здорово, а у нас все плохо. Не думаю, что уровень хоккея упадет с отъездом легионеров. Хотя бы потому, что у нас среди легионеров не было больших звезд. Были мастеровитые ребята, но они не были настолько сильнее наших, чтобы перед ними преклоняться. Раньше были Ягр и другие, но это было иное время».

Также бывший главный тренер сборной России рассказал, как российский хоккей может функционировать в условиях изоляции.

«Просто нужно понять, что необходимо воспроизвести нашу классическую школу. Она давала каждый год ребят, за которыми клубы НХЛ бегали. Умоляли руководителей наших клубов, чтобы российские таланты поехали к ним. Рано или поздно вся вакханалия кончится, и нам нужно вернуться на международную арену с высоко поднятой головой. Нужно прийти туда и доказать свое преимущество, чего всегда добивались наши мастера. В 1980-х легионеров у нас вообще не было, а западные зрители при виде наших команд открывали рот и понимали, что такого еще не видели. Очень хочу, чтобы за это время мы поняли, что пора восстановить нашу историческую память», — сказал Плющев «СЭ».

Ранее Ассоциация хоккея Финляндии запретила вызывать в сборную страны игроков, которые продолжат выступать в российских клубах.