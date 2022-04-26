Александр Бурмистров: «Кэмпферу говорили, что он последний американец, который остался в России»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с отъездом легионеров из КХЛ.

— Как строился диалог с иностранцами, когда первые легионеры начали уезжать из КХЛ из-за геополитической обстановки?

— Они очень сильно переживали на самом деле. На Кэмпфере, думаю, сказалось в первых двух играх, что ему звонили из посольства. Говорили, что он последний американец, который остался в России. Но в клубе пообещали, что все будет хорошо с ними. Канадцы вообще были спокойны.

— Финны первыми начали массово уезжать. Североамериканцы в целом более устойчивы?

— Мне кажется, у финнов просто пошла какая-то цепная реакция. Кто у них первым уехал, Гранлунд? Остальные — за ним. Надо отдать должное Ламса (главный тренер «Салавата Юлаева». — Прим. «СЭ»), что он остался до конца.

— Удивились, что Ламса остался?

— Да, потому что остальные-то уехали. Ламса — жесткий человек, думаю, он просто не хотел бросать команду.

— Как считаете, иностранцы вернутся на следующий сезон?

— Наверное, от лиги будет зависеть. Может же быть такое, что иностранцам вообще запретят играть. Мне кажется, на следующий год ни одного легионера не будет.