Нападающий «Ак Барса» Бурмистров рассказал об ожидании работы со Знарком

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» рассказал об ожидании работы с новым главным тренером команды Олегом Знарком.

— Я работал с ним на двух чемпионатах мира (золото в Минске-2014 и бронза в Москве-2016). Наверное, мне и ребятам, которые с ним уже работали, будет полегче. Скорее всего, будет очень тяжелая предсезонка. Вижу, что Знарок очень хочет выиграть и обогнать Зинэтулу Билялетдинова по кубкам.

— Можно сказать, что после победы на Олимпиаде-2018 карьера Знарка идет вниз. У вас есть понимание, почему именно его ставят главным тренером?

— Наверное, потому что он знает, как выигрывать. «Ак Барс» — такая команда, которая всегда хочет побеждать. От этого все и пошло.