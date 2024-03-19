«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью Кольцова

«Ак Барс» выразил соболезнования в связи со смертью тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Сегодня в возрасте 42 лет ушел из жизни бывший нападающий «Ак Барса» Константин Кольцов. Соболезнуем родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».