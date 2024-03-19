Каменский — о смерти Кольцова: «Жалко, что мы теряем таких людей в таком возрасте»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал смерть тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Я знал его, как игрока, близко знакомы не были. Он талантливый парень, серьезный. Соболезную семье и близким. Безусловно, он очень любил хоккей, свою работу, перешел на тренерскую должность и был очень перспективным. Жалко, что мы теряем таких людей в таком возрасте», — сказал Каменский «СЭ».

Кольцов выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год. В 2008-м он выиграл чемпионат России, а в 2011-м — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».

(Софья Грецкая)