Каменский считает, что у «Динамо» остались шансы в серии с «Трактором»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Трактора» над «Динамо» в овертайме (5:4, 2-0).

«Динамо» проявило характер, вернулось в игру, сравняла счет. Но не повезло немного в овертайме. Хоккей был красивым и быстрым. Еще не все потеряно у «Динамо». Думаю, что если они выиграют один матч, то смогут зацепиться за серию», — сказал Каменский «СЭ».

В понедельник, 18 марта, «Трактор» на выезде одержал победу над московским «Динамо» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ. Команда Алексея Заварухина ведет в серии со счетом 2-0.

Следующая игра между «Трактором» и «Динамо» пройдет 20 марта в Челябинске.

(Софья Грецкая)