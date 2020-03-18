КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» выпустил фильм, посвященный юбилейному 20-му сезону

09:06
Теги:

«Ак Барс» на своем официальном Youtube-канале выпустил фильм, посвященный юбилейному 20-му сезону.

В 23-минутном видео представлено закулисье команды. Ранее «Барыс» объявил, что не примет участие в дальнейшем розыгрыше Кубка Гагарина. Такое решение было «Ак Барсом» после введения режима чрезвычайного положения на территории страны из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир