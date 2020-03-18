«Ак Барс» выпустил фильм, посвященный юбилейному 20-му сезону

?Завершившийся сезон стал юбилейным для «Барыса».

Празднование 20-летия клуба отражено в документальном фильме казахстанского режиссёра Каната Бейсекеева.

Будем коротать время в карантине просмотром и ностальгией. https://t.co/zGqLEFxilk — ХК Барыс (@AstanaBarys) March 18, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список