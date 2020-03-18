«Ак Барс» выпустил фильм, посвященный юбилейному 20-му сезону
«Ак Барс» на своем официальном Youtube-канале выпустил фильм, посвященный юбилейному 20-му сезону.
В 23-минутном видео представлено закулисье команды. Ранее «Барыс» объявил, что не примет участие в дальнейшем розыгрыше Кубка Гагарина. Такое решение было «Ак Барсом» после введения режима чрезвычайного положения на территории страны из-за пандемии коронавируса.
?Завершившийся сезон стал юбилейным для «Барыса».— ХК Барыс (@AstanaBarys) March 18, 2020
Празднование 20-летия клуба отражено в документальном фильме казахстанского режиссёра Каната Бейсекеева.
Будем коротать время в карантине просмотром и ностальгией. https://t.co/zGqLEFxilk
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список