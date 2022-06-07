«Ак Барс» ведет переговоры о переходе вратаря «Тампы» Мифтахова

Как стало известно «СЭ», вратарь системы «Тампа-Бэй» Амир Мифтахов может вернуться «Ак Барс». Казанский клуб ведет переговоры о переходе собственного воспитанника, который отправился в Северную Америку в прошлое межсезонье.

По нашей информации, также «Ак Барс» могут пополнить несколько иностранных игроков.

22-летний Мифтахов является воспитанником «Ак Барса», за который выступал до мая прошлого года, после чего подписал трехлетнее соглашение с «Тампой». Россиянин не смог пробиться в основной состав «молний». Минувший сезон он провел в низших лигах.

Мифтахов регулярно играл за юниорскую и молодежную сборные России. В 2020 году выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира.