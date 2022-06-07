«Спартак» заключил контракт на три года с защитником Савиковым

«Спартак» заключил новый контракт с защитником Егором Савиковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, двусторонний контракт рассчитан на три года.

19-летний хоккеист в минувшем сезоне КХЛ провел за «Спартак» 21 матч и забил один гол.

Также Савиков сыграл 20 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков, за «Химик» в ВХЛ и набрал 19 (2+17) очков в 20 играх за МХК «Спартак».