«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Хрипуновым

«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Степаном Хрипуновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано на два года.

26-летний хоккеист с 2017 года выступает за «Автомобилист». В минувшем сезоне он провел в составе команды 43 игры и набрал 10 (3+7) очков.

В КХЛ Хрипунов также выступал за «Салават Юлаев». Всего за карьеру форварда в КХЛ 242 матча, 46 (14+32) очков.