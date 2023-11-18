«Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 18 ноября, в субботу. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ак Барс» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо иметь платную подписку).

Жители Татарстана смогут следит за игрой на телеканале «ТНВ Татарстан». Начнется эфир в 16.45 по местному времени. Для жителей Башкортостана в прямом эфире матч будет доступен на телеканале «БСТ». Начало трансляции — 18.50 по местному времени.

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