Голдобин установил рекорд «Спартака» по голам в регулярке ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Форвард «Спартака» Николай Голдобин установил рекорд красно-белых в регулярных чемпионатах КХЛ.

В матче с «Ладой» нападающий забил 23-й гол в этом сезоне. Предыдущий рекорд в 22 шайбы ранее устанавливали Штефан Ружичка (сезон-2011/12), Райан Стоу (2016/17), и Сергей Широков (2020/2021).

Всего в этом сезоне на счету 28-летнего россиянина 48 (23+25) очков в 33 матчах.