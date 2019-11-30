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«Ак Барс» расторг контракт с Гариповым

10:42
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Голкипер Эмиль Гарипов покидает «Ак Барс». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

— Безусловно, для нас непросто расставаться с собственным воспитанником, который столько лет добросовестно трудился в родном клубе и вместе с командой завоевал третий для «Ак Барса» Кубок Гагарина, — заявил генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов. — Однако, в сложившейся ситуации мы пришли к наилучшему для всех сторон решению — клуб и игрок расстаются без претензий друг к другу, что тоже немаловажно. Эмилю нужно играть, он давно не выходил на лед, а мы, к сожалению, не можем предоставить такую возможность. Сейчас в команде есть игроки, которые находятся в оптимальной форме и показывают уверенный хоккей.

Мы хотим, чтобы у Гарипова была возможность снова выступать на высшем уровне и потому пришли к решению расторгнуть контракт. Искренне желаем Эмилю удачи в дальнейшей карьере и будем рады снова видеть его в списке лучших вратарей лиги.

Гарипов сыграл в «Ак Барсе» 252 матча, выиграл 141 встречу и 21 игру провел на ноль при коэффициенте надежности 1,89 и 93,3 процента отраженных бросков — это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей. В сезоне-2017/18 голкипер вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став лучшим вратарем финальной серии.

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Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18266.html

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