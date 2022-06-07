«Ак Барс» предложил болельщикам угадать первого тройку на старте следующего сезона. В числе кандидатов есть и Радулов

«Ак Барс» в Telegram-канале предложил болельщикам угадать первого тройку на старте следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

В один из вариантов попал и форварда Александр Радулов, о подписании контракта с которым еще не было объявлено официально.

Как стало известно «СЭ», вместе с бонусами Радулов может заработать в Казани до 150 миллионов рублей за год.

В сезоне-2021/22 Радулов набрал 22 (4+18) очка в 71 матче за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф «Старз» проиграли «Калгари» в первом раунде (3-4), 35-летний россиянин принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.