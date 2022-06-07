Голкипер Шарыченков прокомментировал свое возвращение в ЦСКА

Голкипер Александр Шарыченков прокомментировал свое возвращение в ЦСКА из «Салавата Юлаева».

— Как принимал решение?

— Пообщались с семьей и близкими и решение пришло само собой. Долго не думал, переговоры прошли быстро!

— Следил ли за ЦСКА в прошедшем чемпионате?

— Во время сезона не всегда удавалось наблюдать за матчами армейцев. Но финальную серию смотрел от и до. Рад за команду, поздравил ребят с победой!

— Что тебе дал минувший год в плане твоего спортивного развития?

— Прошлый сезон был интересным, отличный коллектив, поработал с иностранными специалистами. Увидел их подход к работе. Удалось для себя узнать какие-то новые вещи, — цитирует Шарыченкова сайт ЦСКА.