«Ак Барс» подписал однодневный контракт с вратарем Скотниковым, перенесшим разрыв аневризмы головного мозга

«Ак Барс» подписал контракт на один день с вратарем Саввой Скотниковым, сообщается на официальном сайте клуба.

17-летний россиянин в июне потерял сознание на тренировке за «Ак Барс-2006». Врачи диагностировали разрыв аневризмы головного мозга. Сейчас он продолжает восстановление.

Скотников будет помогать команде в матче против «Адмирала».