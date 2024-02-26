Фазель: «Счастлив, что в КХЛ остались многие иностранные игроки, причем даже сейчас они едут играть»
Экс-президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» ответил на вопрос о последствиях отстранения для российского хоккея.
«Есть последствия. Но я счастлив, что в КХЛ остались многие иностранные игроки, причем даже сейчас едут играть в российскую лигу. На самом деле Россия может найти из этого выход. Я в том числе пытаюсь этому способствовать. Мы видим хорошую посещаемость, качественный хоккей. Надо просто продолжать и ждать возможности для возвращения, разрешения ситуации», — сказал Фазель «СЭ».
12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.
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