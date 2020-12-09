«Ак Барс» обыграл «Металлург», прервав серию магнитогорцев из пяти побед подряд

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 3:0.

Шайбы забросили Найджел Доус, Стеффан Да Коста и Станислав Галиев.

После этого матча «Ак Барс» с 54 очками лидирует в Восточной конференции, «Металлург» с 46 очками — на третьей строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Доус — 16 (Тихонов), 14:55 — 1:0. Да Коста — 12 (Доус), 36:41 — 2:0. Галиев — 12 (Петров), 51:56 — 3:0.

Вратари: Билялов — Кошечкин.

Штраф: 27 — 8.

Броски: 31 (11+14+6) — 24 (5+13+6).

Судьи: Гофман, Франо.

9 декабря. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4050 зрителей.