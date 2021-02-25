«Ак Барс» проиграл «Металлургу»
21:49
«Ак Барс» уступил в серии буллитов «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хольм — 2 (Бек), 1:02 — 0:1. Чибисов — 17 (бол., Бек, Яковлев), 10:11 — 0:2. Петров — 15 (Хенкель, Педан), 17:48 — 1:2. Хенкель — 3 (Лукоянов, Бурмистров), 53:43 — 2:2.
Победный буллит: Чибисов.
Вратари: Рейдеборн — Олкинуора.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (12+7+11+1) — 23 (6+10+4+3).
Судьи: Беляев, Овчинников.
25 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4445 зрителей.
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