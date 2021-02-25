«Авангард» дома уступил «Салавату»
21:49
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе команды из Уфы дублем отличился Теему Хартикайнен. Единственную шайбу омичей забросил Арсений Грицюк.
«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 81 очком, «Авангард» идет вторым с 82 очками.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Хартикайнен — 27 (Ларсен, Гранлунд), 19:55 — 0:1. Грицюк — 1 (бол., Береглазов, Хохлачев), 39:23 — 1:1. Хартикайнен — 28 (Гранлунд), 46:01 — 1:2.
Вратари: Бобков (58:57 — 59:05, 59:11) — Тарасов.
Штраф: 18 — 8.
Броски: 34 (11+9+14) — 16 (6+6+4).
Судьи: Оленин, Хрибик.
25 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».
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