«Авангард» дома уступил «Салавату»

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе команды из Уфы дублем отличился Теему Хартикайнен. Единственную шайбу омичей забросил Арсений Грицюк.

«Салават Юлаев» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ с 81 очком, «Авангард» идет вторым с 82 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Хартикайнен — 27 (Ларсен, Гранлунд), 19:55 — 0:1. Грицюк — 1 (бол., Береглазов, Хохлачев), 39:23 — 1:1. Хартикайнен — 28 (Гранлунд), 46:01 — 1:2.

Вратари: Бобков (58:57 — 59:05, 59:11) — Тарасов.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 34 (11+9+14) — 16 (6+6+4).

Судьи: Оленин, Хрибик.

25 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».