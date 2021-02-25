ЦСКА по буллитам обыграл «Локомотив»

ЦСКА выиграл у «Локомотива» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит в активе Андрея Локтионова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шалунов — 18 (Окулов), 0:37 — 0:1. Коваленко — 6 (Охтамаа, Красковский), 25:37 — 1:1. Алексеев — 13 (бол., Осипов), 28:05 — 2:1. Карнаухов — 10 (Андронов, Блажиевский), 51:31 — 2:2.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Коновалов — Юханссон.

Штраф: 6 — 22.

Броски: 38 (15+14+7+2) — 40 (11+11+14+4).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

25 февраля. Ярославль. «Арена-2000».