Форвард СКА Поляков — о поражении от «Северстали»: «Где-то нам не хватило удачи»

Нападающий СКА Николай Поляков назвал возможные причины поражения от «Северстали» (0:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Не реализовали моменты. Было достаточно моментов в начале и середине игры. Надо было забивать и переламывать игру в свою пользу. Где-то не хватило удачи. Поэтому не смогли сегодня забить», — приводит слова Полякова «Спорт День за Днем».

20 февраля «Северсталь» в гостях обыграла СКА со счетом 3:0. Голами отметились Никита Коростелев, оформивший дубль, и Адам Лишка.

В нынешнем сезоне Поляков сыграл 43 матча, записав на свой счет 14 (4+10) очков.