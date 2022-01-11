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Десять игроков «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус

21:53
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По возвращении из Владивостока, 11 января «Спартак» провел очередное тестирование команды. По результатам тестирования, у десяти хоккеистов и трех представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат, сообщает сайт клуба.

«Спартак» 9 января в рамках регулярного чемпионата провел выездной матч с «Адмиралом». Гости потерпели поражение со счетом 3:4.

Следующий матч красно-белых запланирован на 13 января — это дерби с московским «Динамо».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/ofitsialnoe-zayavlenie-/

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное