Десять игроков «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус
21:53
По возвращении из Владивостока, 11 января «Спартак» провел очередное тестирование команды. По результатам тестирования, у десяти хоккеистов и трех представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат, сообщает сайт клуба.
«Спартак» 9 января в рамках регулярного чемпионата провел выездной матч с «Адмиралом». Гости потерпели поражение со счетом 3:4.
Следующий матч красно-белых запланирован на 13 января — это дерби с московским «Динамо».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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