Десять игроков «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус

По возвращении из Владивостока, 11 января «Спартак» провел очередное тестирование команды. По результатам тестирования, у десяти хоккеистов и трех представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат, сообщает сайт клуба.

«Спартак» 9 января в рамках регулярного чемпионата провел выездной матч с «Адмиралом». Гости потерпели поражение со счетом 3:4.

Следующий матч красно-белых запланирован на 13 января — это дерби с московским «Динамо».