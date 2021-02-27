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«Динамо» на выезде победило «Куньлунь»

19:19
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«Динамо» победило «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб переиграл соперника со счетом 5:1.

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КХЛ

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«Куньлунь» (Пекин) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Игумнов — 5 (Миронов), 7:41 — 0:1. Шашков — 4 (Николишин, Шустр), 10:34 — 1:1. Кучерявенко — 8 (Аланов, Кулемин), 23:14 — 1:2. Тарасов — 19 (Линдберг, Пяярви), 30:04 — 1:3. Чайковски — 12 (бол., Хиетанен, Кагарлицкий), 45:40 — 1:4. Яшкин — 38 (Чайковски, Хиетанен), 48:39 — 1:5.

Вратари: Шикин — Бочаров.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (9+6+12) — 51 (20+17+14).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

27 февраля. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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