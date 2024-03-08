ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина
«Локомотив» дома победил ЦСКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 6:3.
Победу ярославцам принесли голы Александра Полунина, Александра Елесина, Андрея Сергеева, Алексея Береглазова, Ивана Чеховича и Максима Шалунова.
За москвичей отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.
«Локомотив» одержал четвертую победу в серии (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы вылетели из плей-офф. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)
Голы: Полунин — 1 (Сергеев, Рафиков), 5:41 — 1:0. Елесин — 2, 8:58 — 2:0. Сергеев — 1 (бол., Гернат, Каюмов), 9:53 — 3:0. Григоренко — 3 (Провольнев), 11:52 — 3:1. Каменев — 2 (Окулов), 13:17 — 3:2. Береглазов — 1 (Иванов), 19:59 — 4:2. Чехович — 1 (Полунин, Красковский), 24:15 — 5:2. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 36:49 — 6:2. Нестеров — 2 (Григоренко), 59:01 — 6:3.
Вратари: Исаев — Федотов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 34 (22+7+5) — 27 (5+7+15).
Судьи: Гашилов, Морозов.
8 марта. Ярославль. Арена-2000. 7659 зрителей
Счет в серии: 4-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1