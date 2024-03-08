ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел из Кубка Гагарина

«Локомотив» дома победил ЦСКА в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 6:3.

Победу ярославцам принесли голы Александра Полунина, Александра Елесина, Андрея Сергеева, Алексея Береглазова, Ивана Чеховича и Максима Шалунова.

За москвичей отличились Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

«Локомотив» одержал четвертую победу в серии (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Армейцы вылетели из плей-офф. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)

Голы: Полунин — 1 (Сергеев, Рафиков), 5:41 — 1:0. Елесин — 2, 8:58 — 2:0. Сергеев — 1 (бол., Гернат, Каюмов), 9:53 — 3:0. Григоренко — 3 (Провольнев), 11:52 — 3:1. Каменев — 2 (Окулов), 13:17 — 3:2. Береглазов — 1 (Иванов), 19:59 — 4:2. Чехович — 1 (Полунин, Красковский), 24:15 — 5:2. Шалунов — 2 (Каюмов, Березкин), 36:49 — 6:2. Нестеров — 2 (Григоренко), 59:01 — 6:3.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (22+7+5) — 27 (5+7+15).

Судьи: Гашилов, Морозов.

8 марта. Ярославль. Арена-2000. 7659 зрителей

Счет в серии: 4-1