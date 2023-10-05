Комментатор Скворцов считает «Торпедо» лучшей командой КХЛ в сентябре
Комментатор Роман Скворцов поделился мнением о первом месяце в «регулярке» ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Лучшая команда КХЛ в сентябре? Понятно, что это «Торпедо». Началось почкование, и теперь можно смотреть за «Северсталью». В первый месяц мне понравилось то, что пошел откат к первым сезонам в КХЛ, — включаешь какой-то матч и реально не знаешь, чем он закончится. Конечно, это во многом связано с тем, что ЦСКА и СКА не в порядке: у одних затянувшееся чемпионское похмелье, у других — кардинальная перестройка», — цитирует Скворцова «РБ Спорт».
В турнирной таблице «Запада» в тройке лидеров находятся «Локомотив» (22 очка), «Динамо» Москва (20 очков) и «Торпедо» (19). На «Востоке» — «Металлург» (23), «Лада» (20) и «Автомобилист» (18).
Источник: РБ Спорт
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|15
|8
|7
|20
|3
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|4
|Ак Барс
|13
|8
|5
|17
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|7
|Авангард
|12
|7
|5
|15
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Адмирал
|12
|4
|8
|10
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|3
|Торпедо
|13
|9
|4
|19
|4
|Сочи
|13
|9
|4
|18
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|9
|Куньлунь РС
|16
|6
|10
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
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8.10
9.10
10.10
|5.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|2 : 1 ОТ
|5.10
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|5.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
|5.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
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