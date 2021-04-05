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«Ак Барс» — «Авангард», Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча плей-офф

17:00
«Ак Барс» на своем льду примет «Авангард» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» на своем льду примет «Авангард» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. Фото ХК «Ак Барс»
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Сегодня, 5 апреля, состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

«Ястребы» ведут в серии со счетом 1-0. В первом матче команда Боба Хартли обыграла соперника со счетом 3:1

Самый результативный игрок «Авангарда» в этом плей-офф — форвард Сергей Толчинский, на счету которого 12 (5+7) очков в 12 встречах. В «Ак Барсе» больше всего баллов у Кирилла Петрова — 7 (4+3).

Расписание всех матчей серии «Ак Барс» — «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина можно посмотреть здесь

Следить за матчем «Ак Барс» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Ак Барс» — «Авангард»

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