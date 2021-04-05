«Ак Барс» — «Авангард», Кубок Гагарина: смотреть трансляцию матча плей-офф
17:00
Сегодня, 5 апреля, состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» на своем льду примет «Авангард». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 1-0. В первом матче команда Боба Хартли обыграла соперника со счетом 3:1
Самый результативный игрок «Авангарда» в этом плей-офф — форвард Сергей Толчинский, на счету которого 12 (5+7) очков в 12 встречах. В «Ак Барсе» больше всего баллов у Кирилла Петрова — 7 (4+3).
Расписание всех матчей серии «Ак Барс» — «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина можно посмотреть здесь
Следить за матчем «Ак Барс» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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