Ларс Юханссон может установить новый рекорд КХЛ в серии со СКА

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон сыграл три подряд матча на ноль в плей-офф КХЛ, его «сухая» серия в настоящий момент составляет 180 минут ровно. В третьей игре финала Запада против СКА он может переписать книгу рекордов плей-офф, для этого достаточно не пропускать:

— 35 минут и 21 секунду, чтобы обновить рекорд по сухой серии за один плей-офф (215:20 Микко Коскинен в сезоне 2015/2016)

— 45 минут и 14 секунд, чтобы обновить рекорд по сухой серии в плей-офф вообще (225:13 Петри Веханен в сезонах 2009/2010, 2010/2011).

Кроме этого, следующий матч на ноль станет для Юханссона шестым в плей-офф и он сможет повторить достижение своего соотечественника Андерса Нильссона в сезоне 2014/2015. Также Юханссон ни разу не пропускал в плей-офф от СКА, сухая серия составляет 292 минут и 36 секунд.