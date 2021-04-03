«Ак Барс» — «Авангард»: расписание серии и результаты матчей финала «Востока»
КХЛ. Кубок Гагарина. Финалы конференций. Восток
Ак Барс (1) — Авангард (2) — 0-1
Расписание и результаты матчей
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Готовец — 1 (Дедунов, Береглазов), 11:04 — 0:1. Петров — 4 (бол., Галиев, Яруллин), 33:58 — 1:1. Семенов — 3 (Хохлачев, Чинахов), 58:13 — 1:2. Костин — 2 (п.в., Буше, Шарипзянов), 59:53 — 1:3. Вратари: Рейдеборн (59:13 — 59:53) — Грубец. Штраф: 6 — 10. Броски: 30 (9+12+9) — 25 (4+4+17). Судьи: Гашилов, Одиньш. 3 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
Второй матч. 5 апреля, 19.00. Ак Барс — Авангард
Третий матч. 7 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс
Четвертый матч. 9 апреля. 19.00. Авангард — Ак Барс
Время начала матчей московское.
Серия проводится до четырех побед. В случае необходимости — пятый и седьмой матчи пройдут в Казани (11 и 15 апреля), а шестой — в Балашихе (13 апреля).
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/playoff/
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю