«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса»
«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи на выезде одолел казанцев со счетом 4:3.
Автором победной шайбы в концовке матча стал нападающий «ястребов» Адам Бродхерст. Также голами отметились форвард Рид Буше, Арсений Грицюк и Владимир Брюквин.
За «Ак Барс» забивали защитник Вячеслав Войнов и Кирилл Адамчук, а также нападающий Кирилл Семенов.
«Авангард» продлил победную серию до семи матчей и идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 30 матчах. «Ак Барс», потерпевший третье поражение подряд, с 29 очками после 29 игр идет строчкой ниже.
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«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:4 (1:2, 2:0, 0:2)
Голы: Буше — 18 (бол., А. Бродхерст, Найт), 8:46 — 0:1. Грицюк — 3 (Малыхин, Толчинский), 10:05 — 0:2. Войнов — 4 (Евсеев), 13:16 — 1:2. Семенов — 7 (бол., Галимов, Лямкин), 28:40 — 2:2. Адамчук — 2 (Воронков), 37:48 — 3:2. Брюквин — 7 (Береглазов, Телегин), 46:24 — 3:3. А. Бродхерст — 2 (Грицюк), 56:48 — 3:4.
Вратари: Мифтахов (Билялов, 12:14, 58:48) — Демченко.
Штраф: 4 — 9.
Броски: 29 (11+10+8) — 24 (8+9+7).
Судьи: Раводин, Юдаков.
13 ноября. Казань. Татнефть-Арена.
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