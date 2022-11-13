Скабелка: «Шапю в очередной раз травмировался в первом периоде»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:0).

«Мы играли с достаточно быстрой и физически сильной командой. Нам удалось плотно и агрессивно сыграть в обороне, не дать соперникам много шансов при завершении. Они конечно были, но Юлиус Гудачек сыграл надежно.

Гол Петухова меня удивил, конечно. Егор, в общем-то, не славится такими уж снайперскими качествами. Молодец! Где-то он скрывал это все или просто не было такого шанса.

Шапю в очередной раз травмировался в первом периоде, и ушел. Он сильный игрок, нам нужно посмотреть, что там происходит: третья травма», — цитирует тренера сайт лиги.