Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

13 ноября, 18:11

Скабелка: «Шапю в очередной раз травмировался в первом периоде»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:0).

«Мы играли с достаточно быстрой и физически сильной командой. Нам удалось плотно и агрессивно сыграть в обороне, не дать соперникам много шансов при завершении. Они конечно были, но Юлиус Гудачек сыграл надежно.

Гол Петухова меня удивил, конечно. Егор, в общем-то, не славится такими уж снайперскими качествами. Молодец! Где-то он скрывал это все или просто не было такого шанса.

Шапю в очередной раз травмировался в первом периоде, и ушел. Он сильный игрок, нам нужно посмотреть, что там происходит: третья травма», — цитирует тренера сайт лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
Андрей Скабелка
0
Читайте также
Без России Евротур стал еще хуже. Упала посещаемость, Швейцария чуть не выиграла
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ак Барса» Семенов забил гол головой в матче против «Авангарда»

«Авангард» вырвал победу у «Ак Барса»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 ЦСКА 28 18 10 41
3 Локомотив 29 18 11 40
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 30 14 16 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 29 17 12 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 30 16 14 35
7 Ак Барс 29 12 17 29
8 Барыс 30 13 17 28
9 Трактор 30 12 18 27
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 12:00
Амур – Трактор
 - : -
14.11 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
14.11 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
14.11 19:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
14.11 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости